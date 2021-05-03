السورية للتجارة تستجر أكثر من 22 طن بندورة من المزارعين في ريف جبلة

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية اليوم أكثر من 22 طن بندورة من المزارعين في ريف جبلة مباشرة لبيعها في صالات المؤسسة باللاذقية وباقي المحافظات.

وأكد مدير عام المؤسسة أحمد نجم لمراسل «سانا» خلال إشرافه على استجرار المادة في ريف جبلة أن المؤسسة تعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة والدعم للمزارعين مبيناً أن إجراء المؤسسة يوفر مجموعة من التكاليف ومنها النقل وثمن العبوات والكمسيون وهو ما يمثل قيمة إضافية للمنتج ويخفف التكاليف على المزارعين.

ولفت إلى أن المؤسسة مستمرة باستجرار المادة من المزارعين وعرضها في صالاتها أو في أسواق المحافظات الأخرى في إطار الحرص على دعم المزارعين.

من جهته أشار مدير الفرع شادي دلالة إلى أن الفرع سير اليوم عدداً من الشاحنات مع عبوات بلاستيكية إلى المزارع مباشرة لتتجاوز كمية المواد التي تم شراؤها ودفع ثمنها مباشرة أكثر من 22 طناً.