السورية للاتصالات: مهلة للمتأخرين عن تسديد الفواتير حتى الـ 18 من أيار

أعلنت الشركة السورية للاتصالات استمرارها باستقبال الراغبين بتسديد فواتيرهم الهاتفية المستحقة عليهم لقاء اشتراكهم بخدمات الاتصالات الأرضية بأنواعها (هاتف وإنترنت و دارات مؤجرة وغيرها) عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول للعام 2020 وذلك يومي الأربعاء والسبت خلال فترة العطلة.

وبين المهندس فراس البدين مدير التسويق في الشركة في تصريح لمندوبة سانا ضرورة تسديد المشتركين الفواتير المستحقة عليهم والمتأخرين عن دفعها قبل الثامن عشر من الشهر الجاري تجنباً للإلغاء المالي لجميع الخدمات العائدة للمشترك نفسه في حال عدم التسديد.

واوضح المهندس البدين أنه يمكن للمشتركين التسديد مباشرة ضمن المراكز الهاتفية والمحددة على الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك وعبر خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة لدى المصارف والمرتبطة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وهي التجاري والعقاري وبيمو السعودي الفرنسي والبركة وسورية الدولي الإسلامي والمراكز المعتمدة لشركة تسديد في جميع المحافظات.

وحسب المهندس البدين فإنه يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة الهاتفية عبر الاتصال بالرقم 160 أو زيارة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للشركة.

سانا