استشهاد مواطن بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة

استشهد مواطن بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في مزارع بلدة الرهجان في محيط سلمية بريف حماة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لمراسل «سانا» أن لغماً أرضياً من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي انفجر اليوم بسيارة خاصة في مزارع بلدة الرهجان بريف سلمية ما تسبب باستشهاد مدني وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.