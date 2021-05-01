الصحة: 85 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 171 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 171 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 22818 شفيت منها 16992 وتوفيت 1598 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 1 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

32 في دمشق

15 في حلب

13 في اللاذقية

11 في حماة

8 في السويداء

6 في ريف دمشق

=الشفاء:

30 في حمص

28 في ريف دمشق

27 في اللاذقية

25 في دمشق

18 في طرطوس

16 في حلب

8 في درعا

8 في السويداء

6 في القنيطرة

5 في حماة

=الوفاة:

2 في درعا

2 في حلب

1 في دمشق

1 في حمص