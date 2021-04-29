دي بروين أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

فاز البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح نادي مانشستر سيتي على موقعه الرسمي أن دي بروين قاد فريقه للفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدف التعادل وحصل على الضربة الحرة التي جاء منها الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

يذكر أن الفرنسي نجولو كانتي فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ذهاب دور نصف النهائي بين فريقه تشيلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.

“سانا”