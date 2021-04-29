الخارجية الفلسطينية: ضرورة وقف مخططات الاحتلال الاستيطانية

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة «وفا» أن الاحتلال يواصل جرائمه وانتهاكاته بالأراضي الفلسطينية ولاسيما في خربة حمصة الفوقا بمنطقة الأغوار التي يعيش أهلها كابوساً يومياً من جراء اعتداءات الاحتلال وهدم المنازل والمنشآت ضمن حرب الاستيطان والتهويد الهادفة إلى القضاء على الوجود الفلسطيني.

وشددت الخارجية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية.

«سانا»