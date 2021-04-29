توزيع منح زراعية على ألفي مستفيدة باللاذقية

أنهت دائرة تنمية المرأة الريفية باللاذقية عمليات توزيع 2000 منحة زراعية على 2000 مستفيدة في 17 قرية موزعة على مناطق اللاذقية وجبلة والحفة والقرداحة ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الدعم الحكومي للزراعات الأسرية.

ونقلت «سانا» عن رئيسة الدائرة المهندسة رباب وردة فوالها: «هناك توجهاً جديداً لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للانتقال من مشاريع سبل العيش إلى مشاريع تنموية مستدامة لما لهذه النقلة من أثر إيجابي على حياة الفرد ومحيطه».

وأوضحت أن المنحة تضمنت شبكة ري بالتنقيط بمساحة 300 متر مربع وسلة بذار تحوي 13 صنفاً من المحاصيل الصيفية والشتوية منها «بندورة وخيار وكوسا وباذنجان وسبانخ وبصل وفول وبازلاء» يتم توزيعها لمن يحقق الشروط المطلوبة مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجاً.

وفي سياق متصل، أشارت وردة إلى توزيع 850 منحة تتضمن بذاراً شتوية وصيفية وشبكة ري بالتنقيط بمساحة 400 متر مربع وسماداً ذواباً ضمن مشروع الحديقة المنزلية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي واتحاد الغرف الزراعية.

كما بلغ عدد المشاريع المنزلية للتصنيع الغذائي التي تم إطلاقها هذا العام بحسب وردة 17مشروعاً استفادت منه 85 سيدة يحصلن على دعم بالمعدات والآلات اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروعهن بإشراف ومتابعة الدائرة.