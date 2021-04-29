هيئة الاستثمار تشمل مشروعاً لتسمين العجول وزراعة المحاصيل العلفية بريف دمشق

وافقت هيئة الاستثمار السورية على تشميل مشروع لتسمين العجول وزراعة المحاصيل العلفية في محافظة ريف دمشق بتكلفة استثمارية بلغت 962 مليون ليرة سورية.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة تلقت «سانا» نسخة منه فإن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع المشمل تقدر بألف رأس عجل مسمن ومئة ألف طن من الأعلاف المختلفة «قمح وشعير وذرة» ومن المتوقع له أن يحقق حوالي 20 فرصة عمل مباشرة في مختلف الاختصاصات التقنية والإدارية.

وكانت الهيئة وافقت منذ أيام على تشميل مشروع لإقامة مصنع لإنتاج البلوك الطفي والجدران خفيف الوزن من خامات الطف البركانية وذلك في منطقة جبل السيس بمحافظة ريف دمشق بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 1.250 مليون بلوكة من البلوك البركاني بقياسات مختلفة.