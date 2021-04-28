منتخبنا لكرة السلة يفوز على الصين في التصفيات الآسيوية بالمهارات الفردية

حقق منتخب سورية لكرة السلة تحت 15 عاماً فوزه الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم للتحدي بالمهارات الفردية المقامة عبر الانترنت وجاء ذلك على حساب منتخب الصين.

ففي المواجهة الأولى في التصفيات حقق منتخبنا 124 نقطة متساوياً مع المنتخب الصيني بالنقاط ذاتها إلا أن منتخبنا تفوق على الصين بفارق التسجيل حيث سجل منتخبنا 27 نقطة والمنتخب الصيني 26 نقطة.

ومثل منتخبنا في هذه المواجهة كل من يحيى مستو ومحمد سودا وتيم دسوقي ونعيم مارديلي ولؤى عزاوي.

ويخوض منتخبنا منافسات التصفيات إلى جانب منتخبي الصين وتاهيتي فيما يلعب منتخبنا في التصفيات المذكورة بفئة الإناث إلى جانب منتخبي الصين والأردن علماً أن المنافسات تقام عبر الانترنت مع الاتحاد الدولي لكرة السلة.

ويتألف الفريق المشارك من خمسة لاعبين يشاركون بطريقة التتابع وبانتهاء مشاركة اللاعب الخامس تحسب نتيجة الفريق وتتضمن المنافسات أربع محطات ينتقل خلالها اللاعب من المرحلة الأولى التمرير ثم المحاورة بين خمسة أقماع فالتسديد من خط الرمية الحرة وأخيراً التسديد من خط الثلاثية.

سانا