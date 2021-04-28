شكاوى من ضعف الإنترنت.. والاتصالات تعد بتوسيع الخدمة

اللاذقية - باسمة إسماعيل

لا تزال بعض أرياف محافظة اللاذقية تعاني من نقص في خطوط الهواتف الأرضية وكذلك بوابات الانترنت، وبعض هذه الأرياف التي لديها خطوط، بالإضافة للمدن الأربع في المحافظة، تعاني من ضعف بأداء الانترنت، حسب ما ذكر معظم من التقتهم لـ(تشرين)، وما معاناة أهالي قرية الخرنوبة التابعة لمقسم الصنوبر من ضعف شبكة الانترنت، إلا واحدة من سلسلة معاناة ذكرها المواطنون، حيث قال أهالي القرية: كانت هناك وعود بتركيب مجمعة ضوئية لتقوية الشبكة منذ خمس سنوات وحتى اللحظة لم يتم العمل عليها.

وقال المهندس أحمد حايك مدير فرع اتصالات اللاذقية لـ(تشرين): الشركة بصدد تنفيذ بوابات في العديد من المواقع عن طريق تركيب تجهيزات MSAN منها مواقع سقوبين ١ – سقوبين ٢- زاما – البور / ضمن عقد ١١٣/ا، وكذلك سوكاس – حميميم – ستمرخو- الاريزة – جب حسن / ضمن العقد ٩٢/ا ، ويرتبط ذلك بتامين التوريدات.

وأضاف: سيتم توسيع وتخديم العديد من القرى بالبوابات عبر الاستفادة من وفورات الكروت المرفوعة. منوهاً بأن ضعف الانترنت يرتبط ببعد الخط الهاتفي عن المركز وخصوصاً في الأرياف، المسافة تتجاوز الـ ٤ كم وأغلب الأعطال تتركز في كبل المشترك، وأشار إلى أنهم يقومون حالياً بإجراء الصيانات الدورية على كافة الشبكات الأرضية والهوائية في قطاع المحافظة.

أما بالنسبة لقرية الخرنوبة قال الحايك: تبتعد عن مركز هاتف الصنوبر حوالي ستة كم، ما يؤثر سلباً على أداء النت، ونتيجة لذلك تم اقتراح تركيب مجمعة ضوئية MSAN بسعة ألف رقم وبوابة، لتخديم كل من قرى الحكيم – الخرنوبة – القويقة، ضمن خطط الشركة التالية مباشرة ومن المتوقع خلال ٢٠٢٢.مع العلم أنه في جولة وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب للمحافظة منذ ما يقارب الشهرين سألته (تشرين) عن التوسع بمقاسم أرياف المحافظة، وهل هناك حلول قريبة لدرء مشكلة ضعف الانترنت وعدم وجود خطوط هواتف وبوابات، فقال : كانت هناك خطة لدى الشركة السورية للاتصالات لتأمين الطاقة البديلة سواء من الرياح أو من الطاقة الشمسية، لكن عدداً من هذه المشروعات التي لم يتم الإعلان عنها فشلت لعدة أسباب منها صعوبة التوريدات لأننا تحت حصار جائر، ولكن حالياً هناك قيد إعلان عقد لتأمين الطاقة الشمسية لكافة المحافظات في المراكز الريفية، التي تعاني انقطاع الخدمة.