الاحتلال يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في القدس المحتلة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجدداً مساء اليوم على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قمعت مظاهرتين احتجاجيتين في حي بيت حنينا ومخيم قلنديا شمال القدس نظمهما الفلسطينيون تنديداً بجرائم الاحتلال وانتهاكاته ومخططاته الاستيطانية فى مدينة القدس واعتدت على المشاركين فيهما بإطلاق قنابل الغاز السام.
وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بالرصاص وبحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية تندد باعتداءات الاحتلال على مدينة القدس المحتلة.