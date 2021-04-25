الاحتلال يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في القدس المحتلة

ليس غريباً ولا عجيباً، بل هذا ما كان متوقعاً، فمع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 من أيار القادم، ومع تزامن اقتراب تطهير ما تبقى من الجغرافيا السورية من ذيول وفلول الإرهابيين، استعرت الحملات المغرضة على الدولة السورية رغم الحرب... المزيد ←