مظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تنديداً باعتداءات الاحتلال ضد القدس

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مظاهرات احتجاجية تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «وفا» أن المشاركين في المظاهرة التي نظمت في مدخل بلدة شفا عمرو رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالاعتداءات والانتهاكات المتواصلة للاحتلال ومستوطنيه ضد القدس والمقدسات العربية والإسلامية.

وشدد المشاركون على تمسكهم بخيار الصمود في وجه المحتل والدفاع عن أرضهم ومقدساتهم لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية منذ أيام مظاهرات احتجاجية رفضاً لإجراءات الاحتلال التهويدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضامناً مع مدينة القدس التي تتعرض لاعتداءات متصاعدة من قبل قوات الاحتلال.

«سانا»