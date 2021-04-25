الصحة: 136 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 182 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 182 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 22135 شفيت منها 15913 وتوفيت 1537 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 25 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

36 في درعا

25 في ريف دمشق

23 في دمشق

17 في اللاذقية

13 في السويداء

6 في حلب

5 في حمص

5 في حماة

5 في طرطوس

1 في دير الزور

=الشفاء:

29 في دمشق

28 في ريف دمشق

26 في اللاذقية

24 في حلب

20 في طرطوس

20 في حمص

9 في درعا

9 في السويداء

9 في القنيطرة

8 في حماة

=الوفاة:

3 في دمشق

3 في حلب

2 في طرطوس

1 في حمص

1 في السويداء

1 في اللاذقية