القبض على سارقي الدراجات النارية برأس المعرة في ريف دمشق

ألقى مركز شرطة رأس المعرة في منطقة يبرود بريف دمشق القبض على خمسة أشخاص سرقوا 5 دراجات نارية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أنه نتيجة الجهود التي تقوم بها الوحدات الشرطية في منطقة يبرود لإلقاء القبض على سارقي الدراجات النارية ومن خلال المتابعة الحثيثة تمكن مركز شرطة رأس المعرة من إلقاء القبض على خمسة أشخاص اعترفوا أثناء التحقيق معهم بسرقة خمسة دراجات نارية وبيعها خارج البلدة وذلك بعد تعديل معالمها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استرداد مبلغ مالي وقدره 565 ألف ليرة سورية من ثمن بيع الدراجات النارية المسروقة لافتة إلى أن البحث لا يزال مستمرا عن المتوارين وأنه سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.