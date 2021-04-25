هيئة علماء بيروت تحيي مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي

حيت هيئة علماء بيروت مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية مؤكدة أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة المقاومة والقوة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: نحيي ونبارك بطولاتكم غير آبهين بكل إرهاب المحتل وأعوانه ونشد على أياديكم.. أنتم السباقون دائماً في ميادين البطولة، مجددة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ونيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا البيان الشعب الفلسطيني الى عدم المراهنة على من باع فلسطين وتآمر على قضية الأمة وكل من يحمل فكر المقاومة للاحتلال الذي لا يعير أي اهتمام لكل القوانين والقرارات الدولية.

وأشار البيان إلى بطولات المقاومة الوطنية اللبنانية التي حررت الأرض وأرغمت العدو ذليلاً على الانسحاب وكرست معادلة الردع والقوة في مواجهة التهديدات العدوانية الإسرائيلية.

«سانا»