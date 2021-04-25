مظاهرات في كوبا وخارجها للمطالبة بإنهاء الحصار الأمريكي المفروض عليها

تظاهر آلاف الكوبيين داخل البلاد وخارجها للمطالبة بإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على كوبا منذ عشرات السنين.

وذكرت «فرانس برس» أن سكان مدينة سانتا كلارا تظاهروا اليوم رافعين أعلام كوبا ولافتات تندد بسياسة واشنطن حيال بلادهم وتطالب برفع الحصار كتب على إحداها، يسقط الحصار، وأخرى، صفاً واحداً من أجل كوبا، وثالثة، الوطن أو الموت.

وفي مدينة لاس توناس خرجت مظاهرة طالبت بإنهاء الحصار الأمريكي غير الشرعي المفروض على الشعب الكوبي كما نظم المغتربون الكوبيون تظاهرات شملت 20 مدينة في الولايات المتحدة.

من جهته أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن الاحتجاج العالمي ضد الحصار تحول إلى موجة لا يمكن وقفها وقال في حسابه على توتير: في خضم الوباء العالمي نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لمطالبة الولايات المتحدة بإنهاء الحصار.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب أعادت الحصار الأمريكي المفروض على كوبا منذ العام 1962 رغم الاتفاق على رفعه وإعادة العلاقات بين البلدين خلال حقبة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

«سانا»