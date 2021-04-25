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ضبط دارات تفجير عبوات ناسفة مخبأة بسيارة في ريف دمشق

ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة من الدارات التي تستخدمها المجموعات الإرهابية بتفجير العبوات الناسفة مخبأة بسيارة نقل ركاب “سرفيس” متجهة من ريف دمشق إلى درعا.

وذكر مصدر في الجهات المختصة لقناة “السورية” أن عناصر إحدى الدوريات وفي إطار ممارسة واجباتهم وبعد عمليات تحر ومراقبة دقيقة قاموا بضبط مجموعة كبيرة من دارات تفجير العبوات الناسفة مخبأة ضمن غسالة وموضوعة بسيارة نقل ركاب “سرفيس” كانت متجهة إلى درعا.

وبيّن المصدر أنه بعد المعاينة الفنية للسيارة تبين وجود مجموعة دارات تفجير مجهزة للاستخدام بتفجير عبوات ناسفة لاصقة عن بعد أو عن طريق مؤقت زمني يتم توصيله بجهاز اتصال “جوال”.

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