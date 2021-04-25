إيران.. بدء المرحلة الثالثة من الاختبار البشري للقاح مضاد لكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران اليوم بدء الاختبار البشري للمرحلة الثالثة من لقاح كورونا “كوو إيران بركت” في فندق إرم بالعاصمة طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن عضو اللجنة مينو محرز قولها: إن “المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية “البشرية” الخاصة باللقاح ستجري على 20 ألف متطوع في 6 محافظات إيرانية هي طهران وبوشهر وشيراز وكرج ومشهد وأصفهان” لافتة إلى بدء تسجيل المتطوعين للمرحلة الثالثة في الـ 21 من نيسان الحالي.

وأوضحت محرز في تصريح للصحفيين أن لقاح “كوو إيران بركت” المحلي يفي بالوقاية من السلالة البريطانية لفيروس كورونا المتحور ،مشيرة إلى أنه لم تتوافر المعلومات بعد فيما يخص وقاية هذا اللقاح من السلالة الهندية لهذا الفيروس.

ولفتت محرز إلى أن ما يتراوح بين 70 و90 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران يعود إلى السلالة البريطانية وإن لقاح “كوو إيران بركت” يفي بالحماية من هذا الوباء.

“سانا”