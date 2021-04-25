السورية للاتصالات: قطع الخدمة الهاتفية للمتخلفين عن تسديد الفواتير وإعادتها يتم بشكل آلي

أكد مدير إدارة المعلوماتية بالشركة السورية للاتصالات المهندس غسان عكاش أن قطع الخدمة الهاتفية وجميع الميزات التابعة لها من إنترنت وخدمة “إي بي تي في” للمشتركين المتخلفين عن تسديد الفاتورة الهاتفية يتم بشكل آلي لحين تسديد الذمم المالية وبعد تسديدها تعود الخدمة بوقت زمني يقدر بين 2 و12 ساعة.

ولفت عكاش في تصريح لمندوبة سانا إلى انزعاج بعض المشتركين من قطع جميع الخدمات الهاتفية كونها لم تكن موجودة في السابق عندما كان القطع يدوياً أما اليوم بعد أن أصبح القطع إلكترونياً فأصبحت جميع الخدمات والميزات على الخط الهاتفي تنقطع عن المشترك كون القطع يتم آلياً.

وبيّن عكاش أن السورية للاتصالات تمنح زبائنها مهلة شهر من تاريخ إصدار الفاتورة للمبادرة إلى تسديدها وتقوم بالإعلان عن موعد إصدار الفواتير بوسائل الإعلام وتواريخ التسديد والقطع وإلغاء الاشتراك ومن غير الممكن أن يتم فصل الاشتراكات دون علم المشترك بصدور الفاتورة الجديدة وإتاحة الزمن الكافي للتسديد ،لافتاً إلى أنه عند تجاوز هذه المدة يفصل الاشتراك وجميع الخدمات العائدة لنفس المشترك في حال وجود أي خدمة غير مسددة.

وأشار عكاش إلى أن السورية للاتصالات تتيح الرقم المجاني 160 لمعرفة تاريخ صدور الدورة الهاتفية وتفاصيل تحصيلها ، موضحاً أن الشركة أوجدت عدة خيارات أمام الزبائن لتسديد فواتيرهم إما عبر الكوى المباشرة في المراكز الهاتفية المنتشرة أو عبر شركة تسديد أو عبر الصرافات الآلية والدفع الإلكتروني لمن يملكون حسابات لدى المصارف العامة والخاصة أو عن طريق إيداع سلفة على الحساب.