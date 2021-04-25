موسكو: التدابير ضد الدول غير الصديقة ردٌ على خطواتها العدائية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن التدابير ضد الدول غير الصديقة ليست أعمالاً عدوانية من جانب روسيا ولكنها إجراءات للرد على الخطوات العدائية من دول أخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع قناة روسيا1: إن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحظر توظيف الروس للعمل في البعثات الدبلوماسية لـ “الدول غير الصديقة” جاء رداً على السلوك العدواني للغرب.

وأضافت زاخاروفا: لطالما شددنا على الطبيعة السلمية لسياستنا الخارجية وقد تم توضيح هذا النهج والتعبير عنه بوضوح في العديد من الخطابات والتصريحات، مؤكدة أن جميع الأفعال التي نعتبرها غير ودية وعدائية لن تمر أبداً دون إجابة.

وتابعت زاخاروفا: إن قائمة الدول غير الصديقة التي سيتم منعها من توظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية يتم تشكيلها الآن وتأتي الولايات المتحدة في مقدمتها.

ووقع الرئيس الروسي مرسوماً تقيد روسيا بموجبه السماح للبعثات الدبلوماسية لـ “الدول غير الصديقة” بتوظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية.

“سانا”