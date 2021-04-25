القوات العراقية تضبط مخازن أسلحة من مخلفات إرهابيي «داعش» في نينوى

ضبطت القوات الأمنية العراقية اليوم عدة مخازن للأسلحة من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية أمنية نفذتها في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان: إن قوة من قيادة عمليات نينوى تمكنت من العثور على قنابل وقذائف هاون وصواريخ كاتيوشا من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في قرية زكيطة حيث تمت معالجتها.

وأضاف البيان أن القوات العراقية ضبطت أيضا عبوات ناسفة محلية الصنع وصواريخ وقذائف هاون في قرية العبرة غرب نينوى.

وألقت القوات العراقية اليوم القبض على أحد إرهابيي تنظيم «داعش» في العاصمة بغداد.