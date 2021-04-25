الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تستقر تحت الـ9 آلاف

سجلت روسيا لليوم الثامن على التوالي حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تحت عتبة التسعة آلاف فيما شهد مؤشر الوفيات اليومية تراجعاً مقارنة مع أرقام الأيام السابقة.

وبحسب إحصاءات غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا فقد تم تسجيل 8780 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية كان نصيب العاصمة موسكو الأكبر منها بمقدار 2526 إصابة جديدة.

وأضافت الغرفة إنه تم كذلك رصد 332 وفاة جديدة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير مقارنة مع 399 وفاة اليوم الذي سبقه ما يمثل أدنى حصيلة منذ الـ12 من نيسان الماضي فيما تماثل 7540 مريضاً آخر للشفاء وبذلك بلغ إجمالي الإصابات أربعة ملايين و762569 إصابة مؤكدة منها 108232 حالة وفاة و388008 حالات شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 127.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا من بينها 324 ألفاً خلال آخر 24 ساعة.

“سانا”