الـ”يويفا” يدرس معاقبة الريال واليوفي

أشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمعاقبة ريال مدريد ويوفنتوس بقسوة بسبب لعب دور رئيسي في تأسيس بطولة السوبر ليج ولأنهما قادة هذه الثورة على اليويفا، وأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ عقوبات ضد المشاركين في دوري السوبر الأوروبي.

وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في البطولة الجديدة، قبل أن تعلن 9 أندية، انسحابها، أما يوفنتوس أكد صعوبة إقامة البطولة الآن، فيما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن.

وأوضحت أن العقوبة قد تكون استبعاد ريال مدريد من نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، بالإضافة إلى حرمان الناديين من المشاركة أوروبيًا في الموسم المقبل.