“يويفا” يصف دوري السوبر الأوروبي بالـ”مثير للسخرية”

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، بالمشاركة مع الاتحاد الإنجليزي والإسباني والإيطالي، وروابط دوريات البلاد الـ3، يدين فيه فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: “علمنا أن بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية والإسبانية يخططون لإعلان دوري منفصل، تحت اسم دوري السوبر الأوروبي”.

وأضاف: “نشدد أن الأطراف المصدرة لهذا البيان، ومعهم فيفا، متحدون لإيقاف هذا المشروع المثير للسخرية، لأنه مبني على مصالح ضيقة لفئة قليلة من الأندية، في وقت يطمح فيه المجتمع ويحتاج أكثر للتضامن”.