الدوري الإيطالي.. ميلان يفوز على جنوى

ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم فاز ميلان على ضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة التي جمعتهما اليوم .

وأحرز أنتي ريبيتش هدف التقدم لميلان في الدقيقة الـ 13 قبل أن يدرك جنوى التعادل في الدقيقة الـ 37 بهدف حمل توقيع ماتيا ديستر ليعود ميلان ويتقدم بهدف سجله لاعب جنوى جيانلوكا سكاماكا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 68.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني متخلفاً بفارق 8 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، أما جنوى فقد تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الـ 13.