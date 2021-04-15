التجارة الداخلية تعدل سعر البنزين (أوكتان 95)

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم القرار رقم 1090 القاضي بتحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين «أوكتان 95» في كل محطات المحروقات بـ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد.

وأشارت الوزارة إلى أن السعر الوارد في هذا القرار يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

وبحسب القرار يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة فيما يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

«سانا»