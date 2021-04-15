العراق .. ضبط مبالغ نقدية ومعادن ثمينة في وكر لإرهابيي «داعش» بالموصل

ضبطت الشرطة العراقية مبالغ نقدية كبيرة ومعادن ثمينة في وكر لإرهابيي تنظيم «داعش» بمدينة الموصل شمال العراق.

وقال قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني في بيان تلقت مراسلة «سانا» في بغداد نسخة منه: إن شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولت عليها عصابات «داعش» الإرهابية خلال فترة سيطرتها على مدينة الموصل وخبأتها ودفنتها تحت الأرض في إحدى الدور السكنية في المنطقة القديمة من المدينة.

وأشار إلى أن قيمة المبالغ المالية مليون وخمسمئة وتسعون ألف دولار أمريكي وسبعة عشر مليوناً وخمسمئة ألف دينار عراقي إضافة إلى خمسة عشر كيلوغراماً من الفضة المقطعة لغرض طبع عملة معدنية وأربعمئة وثمانية وخمسين غراماً من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية ومئتين وستة وخمسين غراماً من مواد معدنية مجهولة النوع وسبعة عشر كيلوغراماً ونصف الكيلو سبائك من الفضة لافتاً إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ المالية والمواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.