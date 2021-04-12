50 مليار ليرة… حجم المبالغ المخطط إقراضها من المصرف الزراعي لهذا العام

أعلن المصرف الزراعي التعاوني عن حجم المبالغ المخطط إقراضها ضمن خطته التسليفية للعام الجاري والبالغة قيمتها الإجمالية 50 مليار ليرة سورية.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح زيدان سعادات مدير القروض بالمصرف الزراعي التعاوني أن حجم المبالغ المخطط إقراضها العام الجاري للقطاعين العام والمشترك يبلغ 200 مليون ليرة وللقطاعين التعاوني والخاص 49 ملياراً و800 مليون ليرة مبيناً أنه يتم تحديد سقف القروض بناء على الملاءة المالية لطالب القرض وحسب طبيعة المشروع والغاية المراد تمويلها والضمانة المقدمة.

وتصنف القروض ضمن الكتلة ذاتها وفق سعادات إلى قروض قصيرة بقيمة 34 مليار ليرة سورية وقروض متوسطة بقيمة 7 مليارات ليرة وقروض طويلة بقيمة 9 مليارات ليرة سورية مشيراً إلى أن إجمالي التحصيلات المتوقعة من “القروض المدورة من عام 2020 والقروض الممنوحة العام الجاري” يبلغ أكثر من 26 مليار ليرة.

وكان مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني أضاف العام الماضي عدداً من الغايات إلى نظام عملياته منها “إنشاء البيوت البلاستيكية وشراء تجهيزات توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة الشمسية وشراء الجرارات والحصادات وشراء التجهيزات والمعدات لمعامل الأدوية الزراعية والبيطرية واللقاحات وتوسعة بناء وترميم وتجديد تجهيزات ومعدات المداجن القائمة”.