علماء روس يبتكرون جهازاً لقياس كمية الأجسام المضادة لفيروس كورونا

ابتكر علماء في جامعة بطرسبورغ الروسية للبحوث العلمية جهازاً صغيراً فريداً من نوعه يستخدم لتحديد الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد في جسم الإنسان.

ونقلت وكالة «نوفوستي» للأنباء عن مساعد الأستاذ الدكتور قسطنطين نيكولايف بصفته مصمما للجهاز قوله إن الجهاز يقيس كمية الأجسام المضادة في جسم الإنسان بالرغم من أن الجهاز في البداية كان مخصصاً لتحديد إصابة الإنسان بأمراض مختلفة.

واعتبر نيكولايف أنه يمكن مقارنة حجم الجهاز بحجم هاتف ذكي عادي ولن يتم استبدال المحلل الذي يعالج مكونات السائل البيولوجي أما شرائط الاختبار الرخيصة فتستبدل بشرائط جديدة إذا اقتضى الأمر.

ويقوم الجهاز بتحليل ما تتضمنه محتويات السوائل البيولوجية للإنسان وينبه صاحبه في حال يفوق مستوى محتوياتها في الدم والبول واللعاب وكانت الغاية من تصميمه بداية تحديد علامات إصابة الإنسان بمرض الفشل الكلوي.

«سانا»