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العدوان السعودي يرتكب 245 خرقاً جديداً في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 245 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله: إن من بين الخروقات تحليق طيران تجسسي و41 خرقاً بقصف مدفعي و191 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة إضافة إلى محاولة تسلل قرب شارع الخمسين واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

“سانا”

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