الصحة العالمية: البرازيل تواجه وضعاً خطراً بسبب كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن البرازيل تواجه وضعا بالغ الخطورة بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في المنظمة قولها في إفادة صحفية إن عدداً من الولايات في البرازيل تشهد وضعاً حرجاً للغاية كما تشهد المستشفيات ضغوطاً تفوق طاقتها بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضحت كيرخوف أن الكثير من وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت نسبة الإشغال فيها إلى ما يفوق 90 بالمئة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وسجلت حتى مساء اليوم 12 مليونا و753258 إصابة و 321886 وفاة.

«سانا»