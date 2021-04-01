الصحة: 130 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 124 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 124 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 19039 شفيت منها 12855 وتوفيت 1274 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 1 نيسان 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

43 في دمشق

26 في ريف دمشق

19 في القنيطرة

19 في حمص

8 في حلب

6 في حماة

5 في الحسكة

4 في طرطوس

=الشفاء:

18 في دمشق

18 في ريف دمشق

17 في حلب

17 في طرطوس

16 في اللاذقية

16 في حمص

11 في درعا

11 في السويداء

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في حلب

2 في دير الزور

1 في طرطوس

1 في اللاذقية