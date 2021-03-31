«النضال الشعبي الفلسطيني»: متمسكون بحقوقنا التاريخية ومقاومة الاحتلال

تشرين- رولا شموط

بمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض، نظمت مؤسسة القدس الدولية «سورية» اليوم الأربعاء محاضرة بعنوان «مستجدات القضية الفلسطينية وارتباطها بتطورات المنطقة»، وذلك في المركز الثقافي بأبو رمانة في دمشق.

وأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه في مواجهة محاولات الكيان الصهيوني الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بهدف إقامة مستوطنات غير مشروعة، مشيراً إلى أهمية استنهاض قوى الشعب الفلسطيني وخاصة في الأراضي المحتلة عام 48، والترابط النضالي ووحدة الأراضي والمصير بين كل أبناء الشعب في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللجوء والشتات.

وأشار عبد المجيد إلى محاولات جديدة لكيان الاحتلال من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وخاصة بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السلطة بعد عمليات التطبيع وعقد الاتفاقات من دول عربية مع العدو، لافتاً إلى محاولات توظيف القضية الفلسطينية كغطاء للالتفاف والنيل من قضايا الأمة.

وبيّن الأمين العام للجبهة وجود خطة أمريكية– إسرائيلية غايتها توظيف الحوارات الفلسطينية والانتخابات لتغطية مشروع النيل من الحقوق الفلسطينية.

وشدّد على أهمية صمود محور المقاومة واحتضانه للمقاومة الفلسطينية وتعزيز قدراتها في مواجهة المخططات الصهيونية في الداخل الفلسطيني المحتل.

وختم عبد المجيد محاضرته، بتوجيهه التحية إلى الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وحقوقه الوطنية والتاريخية ومواصلة مقاومته للاحتلال وأدواته، مؤكداً ترابط النضال الفلسطيني مع قوى الأمة العربية الحيّة وخاصة دول وقوى محور المقاومة في مواجهة المشاريع التي تستهدف قضايانا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

حضر المحاضرة الدكتور خلف المفتاح مدير مؤسسة القدس الدولية، إلى جانب عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، وفعاليات سياسية وشعبية.