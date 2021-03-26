النظام التركي يعتقل عشرات الطلاب خلال تظاهرة في اسطنبول

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم عشرات الطلاب الذين تظاهروا ضد قرار رئيس النظام التركي رجب أردوغان بتعيين أحد المقربين من حزبه عميداً لجامعة البوسفور في اسطنبول .

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن شرطة النظام التركي طوقت المكان ومنعت الطلاب من الإدلاء بتصاريح إعلامية واعتقلت بعضهم وساقتهم إلى حافلة تابعة لها فيما تجمع المتظاهرون أمام مقر المحكمة الرئيسية في اسطنبول دعماً لرفاقهم الذين اعتقلوا.

وقال محام يمثل الطلاب إنه تم اعتقال 24 شخصاً.

ومنذ تعيين أردوغان مليح بولو عميداً لجماعة البوسفور في كانون الثاني الماضي تشهد المدن التركية الكبرى تظاهرات منددة بهذا الإجراء الذي يندرج في إطار جهود أوسع نطاقاً يبذلها رئيس النظام التركي لفرض سيطرة مركزية على الجامعات.

يذكر أن نظام رجب أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.

«سانا»