الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق منطقة الجزيرة ويكون ليلاً بارداً ويحذر من تشكل الضباب وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية صباحاً.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 50 كم ساعة والبحر عال إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 14/5

المنطقة الجنوبية 15/4

المرتفعات الجبلية 6/صفر

المنطقة الوسطى 14/2

المنطقة الساحلية 15/9

المنطقة الشمالية 13/2

منطقة الجزيرة 15/4

المنطقة الشرقية 16/7

منطقة البادية 15/5