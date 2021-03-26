دوليسياسة

بوتين: البحرية الروسية في القطب الشمالي أظهرت قدراتها رغم الظروف القاسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن تدريبات البحرية الروسية في القطب الشمالي أظهرت قدراتها على العمل رغم الظروف القاسية، مشدداً على ضرورة مواصلة البعثات المتكاملة في القطب الشمالي وتطوير منطقة الشمال الأقصى من أجل ضمان أمن روسيا العسكري.

وأوضح بوتين وفق ما أوردت قناة روسيا اليوم أن أطقم الغواصات وطائرات النقل العسكري والطائرات المقاتلة وكذلك وحدات المشاة الميكانيكية أظهرت مهارات قتالية متزايدة في بيئة القطب الشمالي الصعبة كما تم تأكيد القدرات القتالية العالية للأسلحة الروسية وفاعليتها وسط الظروف القاسية.

     “سانا”

قد يعجبك ايضا
دولي

النظام التركي يعتقل عشرات الطلاب خلال تظاهرة في اسطنبول

سياسة

سلاح الجو العراقي يدمر أوكاراً لإرهابيي “داعش” شمال البلاد

دولي

ثلاث غواصات نووية روسية تخرج من تحت جليد الشمال بوقت واحد

سياسة

قوى وشخصيات لبنانية: سورية هي رئة الأخوة التي يتنفّس منها لبنان