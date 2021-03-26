بوتين: البحرية الروسية في القطب الشمالي أظهرت قدراتها رغم الظروف القاسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن تدريبات البحرية الروسية في القطب الشمالي أظهرت قدراتها على العمل رغم الظروف القاسية، مشدداً على ضرورة مواصلة البعثات المتكاملة في القطب الشمالي وتطوير منطقة الشمال الأقصى من أجل ضمان أمن روسيا العسكري.

وأوضح بوتين وفق ما أوردت قناة روسيا اليوم أن أطقم الغواصات وطائرات النقل العسكري والطائرات المقاتلة وكذلك وحدات المشاة الميكانيكية أظهرت مهارات قتالية متزايدة في بيئة القطب الشمالي الصعبة كما تم تأكيد القدرات القتالية العالية للأسلحة الروسية وفاعليتها وسط الظروف القاسية.

“سانا”