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سلاح الجو العراقي يدمر أوكاراً لإرهابيي “داعش” شمال البلاد

دمّر سلاح الجو العراقي أوكاراً تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في سلسلة جبال حمرين شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقي قوله في بيان اليوم إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية 19 ضربة جوية ليلة أمس وصباح اليوم أسفرت عن تدمير عدد من الكهوف والأوكار في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وكانت القوات الأمنية العراقية داهمت أمس شبكة أنفاق عنكبوتية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد.                                           “سانا”

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