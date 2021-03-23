تكتل «لبنان القوي» النيابي ينتقد اسلوب الحريري ويعتبره مخالفاً للدستور

انتقد التكتل النيابي اللبناني لبنان القوي «التيار الوطني الحر» أسلوب تعاطي المكلف تشكيل الحكومة في لبنان سعد الحريري مع الرئيس العماد ميشال عون واصفاً ممارساته بأنها مخالفة للأصول وأبسط قواعد اللياقة.

وأكد التكل في بيان عقب اجتماع برئاسة النائب جبران باسيل أن كل ما ورد على لسان الحريري تضمن مغالطات مستفزة لجهة اعتباره أن الرئيس في لبنان ليس شريكاً دستورياً في عملية تشكيل الحكومة معتبراً أن كلام الحريري مرفوض شكلاً ومضموناً.

وشدد البيان على ضرورة تشكيل حكومة تراعي قواعد الميثاق والاختصاص.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعربت أمس عن استغرابها وتفاجئها بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف الحريري شكلاً ومضموناً مشددة على أن الورقة المنهجية التى أرسلها الرئيس عون إلى المكلف تشكيل الحكومة لا تتضمن أسماء كي يكون فيها ثلث معطل وهى آلية للتشكيل من باب التعاون.

ويرى محللون ومتابعون للشأن اللبناني أن الحريري يختبىء خلف شعار «حكومة اختصاصيين» من أجل فرض تشكيلة حكومية على مقاس فريقه السياسي وبعيدة عن أي توافقات داخلية وتكون وفق الرغبات الأوروبية الأمريكية التي تربط بين مساعدة لبنان اقتصادياً ووجود حكومة تابعة للغرب.

«سانا»