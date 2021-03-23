الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بفعل الموجة الجديدة لإصابات كورونا وقيود الإغلاق

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم من أعلى مستوى لها في عام إذ أثارت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وإجراءات العزل العام الجديدة في ألمانيا مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي من الجائحة.

وذكرت «رويترز» أن المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي أغلق منخفضاً 2ر0 واستقر المؤشر «داكس» الألماني بعد تمديد موجة إغلاقات في ألمانيا حتى الثامن عشر من نيسان.

وهبطت أسهم فولفو السويدية لصناعة الشاحنات سبعة بالمئة كما هبطت أسهم شركات صناعة السيارات 7ر2 بالمئة وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه الأوروبية في نطاق بين 6ر2 بالمئة وستة بالمئة.

«سانا»