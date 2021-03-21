اختتام دورة الوفاء الدولية لقفز الحواجز

اختتمت دورة الوفاء الدولية لفروسية قفز الحواجز بنسختها الخامسة والعشرين منافساتها اليوم على مرمح صالة الأغر بنادي الشهيد باسل الأسد للفروسية بالديماس بمشاركة فرسان من الأردن وروسيا وإيران إضافة إلى سورية.

وتوجت الفارسة شام الأسد بلقب الجائزة الكبرى بعد فوزها بالمركز الأول للفئة العليا« أ »لارتفاع 145 سم التي جرت منافساتها على شوطين غير متماثلين مسجلة زمناً قدره 66ر53 ثانية ومن دون أخطاء تاركة الوصافة للفارس قتيبة الدغلي تلاه الفارس عمرو حمشو ثم الفارس محمد جوبراني وجاء الفارس همام شهاب خامساً.

وأحرز الفارس محمد جوبراني لقب بطولة الفئة المتوسطة لارتفاع 135 سم التي أقيمت منافساتها على شوطين ” الأول أصلي والثاني جولة للتمايز” بعد أن أنهى مسلك مباراة هذه الفئة بزمن 58ر40 ثانية وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني ثم الفارس رامي شاهين ثالثاً فالفارس همام الخولي رابعاً والفارس أحمد حمشو خامساً .

كما توج الفارس جواد نظام بلقب بطولة الفئة الصغرى لارتفاع 125 سم التي أقيمت على شوط أصلي وشوط ترجيحي بعد أن سجل زمناً قدره 11ر31 ثانية تلاه الفارس ليث العلي ثم الفارسة آية حمشو ثالثة والفارسة شام الأسد رابعة والفارس الأردني محمد المؤمني خامساً .

وحازت الفارسة الروسية داريا ساموخينا على جائزة أفضل فارس أجنبي فيما حصل الفارس الإيراني سروش غارفي على جائزة اللعب النظيف وكرمت الرئيسة الفخرية لاتحاد الفروسية منال الأسد الرحالة والكاتب عدنان عزام تقديراً لما قام به خلال مسيرته الطويلة، حيث اختار الجواد العربي ليكون خير سفير في رحلة سورية العالم التي قام بها من دمشق إلى موسكو كما كرمت الفارسين أحمد حمشو وعمرو حمشو لنتائجهما المتميزة في بطولات قفز الحواجز.

«سانا»