استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين بقذائف الاحتلال التركي على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي

استشهد طفل وأصيب 4 مدنيين بجروح جراء تجدد اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ «سانا» أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها قصفوا من مناطق انتشارهم في أقصى الريف الشمالي للرقة بالقرب من الحدود التركية بالمدفعية التجمعات السكانية في محيط بلدة عين عيسى والطرقات المؤدية إليها ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين ووقوع أضرار في منازل وممتلكات الأهالي.

واعتدى الاحتلال التركي ومرتزقته أمس على محيط عين عيسى بالمدفعية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

ومنذ بداية عدوانها في تشرين الأول من عام 2019 واحتلالها عدداً من القرى والبلدات والمدن بريفي الرقة والحسكة الشماليين اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.