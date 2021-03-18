إجراءات للدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية مع سورية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن إجراءات للدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية كافة مع سورية.

وأشارت المديرية في بيان أصدرته مساء اليوم إلى السماح بالدخول إلى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السادسة عشرة للبنانيين وأفراد عائلاتهم والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سورية إلى لبنان بمعدل 300 شخص عبر كل مركز حدودي على أن يخضعوا لفحوصات «بي سي آر» في المراكز الحدودية.

وبينت المديرية أنه سيسمح أيضا بالدخول إلى لبنان يوم الأربعاء من كل أسبوع اعتباراً من الساعة التاسعة ولغاية الساعة السادسة عشرة للسوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان والسوريين الحائزين على إقامات مؤقتة لمدة 6 أشهر عدة سفرات «سمات خروج وعودة» بمعدل 100 شخص عبر كل مركز حدودي وللعرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم وفقا للتعليمات المرعية الاجراء بمعدل 50 شخصا ًعبر كل مركز حدودي على أن يكون بحوزتهم جميعا فحص «بي سي آر» نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدته لا تزيد عن 96 ساعة من تاريخ وصولهم وبوليصة تأمين صحي تغطي كلفة العلاج من فيروس كورونا طيلة مدة اقامته في لبنان على أن يعاد إجراء فحص «بي سي آر» لهم على المركز الحدودي عند الوصول من قبل فرق وزارة الصحة اللبنانية.

ولفتت المديرية إلى أنه سيسمح أيضا بالدخول إلى لبنان عبر كل المراكز الحدودية البرية طيلة أيام الأسبوع للسوريين القادمين لمراجعة السفارات الأجنبية والعربية العاملة في لبنان «موعد سفارة» على أن تكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها وفحص «بي سي آر» نتيجته سلبية لا تتعدى مدته 96 ساعة ومنحهم 24 ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.

وبينت المديرية أنه يسمح أيضاً بالدخول إلى لبنان عبر كل المراكز الحدودية البرية طيلة أيام الأسبوع للسوريين القادمين للعلاج الطبي وبرفقتهم شخصان على الأكثر وحصراً بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص «بي سي آر» نتيجته سلبية لا تتعدى مدته 96 ساعة ومنحهم 48 ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى وللراغبين بالمرور ترانزيت من سورية عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 12 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة وفحص «بي سي آر» نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدته لا تزيد عن 96 ساعة من تاريخ السفر.

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن السماح للأشخاص الذين كانوا قد غادروا لبنان إلى سورية بموجب فحص كورونا «بي سي آر» نتيجته سلبية العودة بنفس هذا المستند ضمن مهلة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ صدور نتيجته دون الخضوع مجددا لأي فحص «بي سي آر» في سورية والتي تجريها فرق وزارة الصحة اللبنانية في المراكز الحدودية البرية.

«سانا»