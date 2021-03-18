احتفال مركزي بعيد المعلم وافتتاح مدرستين في خان شيخون ومورك

إدلب - علام العبد

أقام المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الاحتفال المركزي بمناسبة عيد المعلم في مدينة خان شيخون المحررة من الإرهاب بمحافظة إدلب، بحضور وزراء التربية الدكتور دارم طباع والتعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم والصناعة زياد صباغ و ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي.

وقال الوزير طباع أن المعلم السوري تحدى كل الظروف والصعاب الراهنة ليمارس دوره ويوصل رسالته الأخلاقية والتعليمية، مبيناً أن السيد الرئيس بشار الأسد يولي المعلم اهتماماً كبيراً لأن التعليم سيبني سورية ويعيد إصلاح ما خربته يد الإرهاب، مشيراً إلى أهمية مرسومي المنحة المالية التي أصدرها الرئيس الأسد وشملت العاملين في وزارة التربية ورفع أجور الساعات التدريسية للمكلفين في التدريس من وزارة التربية.

بدوره، أكد الوزير إبراهيم أن الاحتفال بعيد المعلم واجب على الجميع وهو تقدير للجهود التي يبذلها المعلم للأبناء الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات من أجل غرس العلم والمعرفة والأخلاق والانتماء الوطني لدى الطلاب.

بدوره أكد الشوفي في كلمة له أن الاحتفال في خان شيخون ثمرة من ثمار انتصارات الجيش العربي السوري التي حققها على مساحات أرض سورية بقيادة المُعلّم الأول الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد، مبيناً أن المعلمين ثبّتوا هذا الانتصار بالقلم والكلمة ليهدموا ما زرعه الإرهاب من جهل وتخلف، وكانوا على قدرٍ كبيرٍ من المسؤولية في الحرب الظالمة التي شنّها الأعداء على الوطن الحبيب سورية، كما أشار إلى دور المعلمين في بناء الوطن قائلاً: ” بناء الإنسان أهم عملية في بناء الوطن والمعلم بكلمته ومعرفته يصنع الإنسان ويبنيه”، مبيناً أن المعلمين كانوا ومازالوا قادةً يبنون العقول والإنسان بناءً اجتماعياً ووطنياً أثمر عبر تجذّر الشعب السوري بأرضه والتفافه حول الجيش العربي السوري وقائده الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية.

تخلل الاحتفال فعاليات غنائية ورقصات فنية ورياضية وعزف على الآلات الموسيقية، وتم تكريم عدد من المعلمين من بينهم المعلمة الشهيدة الحيّة عرنة الباشا وهي من أهالي خان شيخون التي شاركت في الاحتفال لتثبت أنها ما زالت مصرة على متابعة مسيرة تعليم الجيل حب الوطن والانتماء الراسخ له رغم إصابتها بسبب غدر المجموعات الإرهابية المسلحة.

وشمل الاحتفال افتتاح مدرسة الشهيد فاروق الكنج للتعليم الأساسي في خان شيخون بعد ترميمها، كما تضمن معرضاً لبراعم طلائع البعث ضم لوحات ورسومات فنية .

وتم في محافظة حماة افتتاح مدرسة الشهيد عبد الرزاق القاسم في بلدة مورك التي تمت إعادة تأهيلها بعد ما خرّبتها العصابات الإرهابية المسلحة وتضمن الافتتاح فقرات فنية وتراثاً شعبياً قدمها براعم طلائع البعث في مورك.

حضر الاحتفال الرفاق أمينا فرعي إدلب وحماة ومحافظو إدلب وحماة والرقة ورئيس جامعة حماة وقائد شرطة حماة ونقيب المعلمين في سورية ورئيس منظمة طلائع البعث وعدد كبير من المعلمين وأهالي الطلاب.