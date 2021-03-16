إيفانوف: موسكو ستتخذ إجراءات إذا لم تصدر واشنطن تأشيرات لممثليها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف أن بلاده ستتخذ إجراءات جوابية إذا لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لممثلي موسكو على الأراضي الأمريكية.

وقال إيفانوف في حديث لوكالة “نوفوستي” للأنباء: بالطبع سنضطر إلى الرد إذا اختار الجانب الأمريكي الاستمرار في هذا المسار ورفض إصدار أو تمديد التأشيرات لممثلي روسيا، مضيفاً: إن هذه القصة تعتبر من أكثر الأمور المثيرة للقلق في علاقاتنا.

وقبل عدة أيام أعلن القنصل الروسي في مدينة هيوستن الأمريكية ألكسندر زاخاروف أن السلطات الأمريكية لا تماطل في إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس الجدد فحسب بل وترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الحاليين، مشيراً إلى أن هذه التصرفات من الجانب الأمريكي تؤثر بشكل سلبي على فعالية عمل القنصلية الروسية.

“سانا”