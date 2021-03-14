العدوان السعودي يرتكب 158 خرقاً جديداً لوقف النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 158 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط لرصد الخروقات قوله إن الخروقات تضمنت 3 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين والفازة والدريهمي ومحاولتي تسلل شمال شرق المنظر وفي حيس.

كما تضمنت خروقات العدوان استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخميسين والدريهمي وأكثر من ثلاثين خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي و101 خرق بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

«سانا»