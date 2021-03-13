احتجاج جديد ضد عنف وعنصرية الشرطة الأمريكية في ولاية كنتاكي

شهدت مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية مظاهرة حاشدة تنديداً بالعنف ورفضاً لعنصرية وقمع الشرطة الأمريكية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل شابة أمريكية من أصل افريقي على أيدي شرطة المدينة.

وأعرب المتظاهرون وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس» عن أسفهم لعدم تحقيق العدالة ، رغم مرور عام على مقتل بريونا تايلور على أيدي شرطة لويفيل.

بدورهم انتقد محامو عائلة الضحية بشدة حكم القضاء المحلي بتوجيه الاتهام لواحد فقط من ثلاثة عناصر من الشرطة متورطين بمقتل تايلور وهو تعريض جيران الشابة للخطر معتبرين هذا الحكم بأنه مهين وفاضح.

وكانت تايلور المساعدة الطبية البالغة من العمر 26 عاماً قتلت في شقتها في الثالث عشر من آذار العام الماضي عندما اقتحمها عناصر أمن يحققون حول قضية مخدرات تورط فيها صديقها السابق وكانوا يحملون مذكرة توقيف تخول لهم دخول المنزل دون إذن صاحبه.

«سانا»