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رئيس الوزراء الفرنسي: وضع انتشار كورونا في باريس مقلق للغاية

كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم أن وضع انتشار فيروس كورونا في منطقة العاصمة باريس مقلق ومتوتر للغاية.

ونفلت وكالة «ا ف ب» عن كاستكس قوله: إن السلطات الفرنسية مستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس. لكنه لم يعلن تشديد حظر التجول أو فرض إغلاق إقليمي جديد.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران وصف أمس الوضع الصحي في فرنسا بـ «المقلق» رغم القيود المشددة وحظر التجول المفروض في أنحاء البلاد كافة، مشيراً إلى انتشار واسع للسلالات المتحورة وعلى رأسها السلالة البريطانية التي باتت تشكل أكثر من ثلثي أعداد المصابين.

«سانا»

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