قرية «جرين» في اللجاة تحتاج إلى طرق «نارية»

السويداء- طلال الكفيري

وقوع الأراضي الزراعية العائدة لفلاحي قرية جرين في محافظة السويداء ضمن منطقة صخرية ووعرة / اللجاة/، وبالتالي هي غير مخدمة بطرق زراعية «نارية» تُسهل وصول الآليات إليها وخاصة سيارات الإطفاء، دفع مزارعي القرية لمناشدة معنيي المحافظة بضرورة البدء بشق بعض الطرق الزراعية، قبل موسم الحصاد، ولاسيما حسبما أشار الأهالي أن محاصيلهم الحقلية تعرضت للحريق الموسم الماضي، إلا أن عدم توافر هذه الطرق حال دون الوصول إليها، الأمر الذي ألحق بمحاصيلهم أضراراً كبيرة.

وأشار الأهالي إلى أن أوجاعهم الخدمية لا تقتصر على الزراعية منها، فالطريق الرئيسي البالغ طوله ١٤ كم الذي يربط قرى /جرين – تعارة- الدويرة- لبين/ أصبح في حالة يرثى لها، فهو ضيق ويحتاج إلى توسيع وإلى قميص إسفلتي من جراء صفة التحفير الغالب عليه.

من جانبه أوضح مدير الدائرة الفنية بمديرية الخدمات الفنية في السويداء المهندس غازي الحلبي لـ«تشرين» أن الخدمات الفنية كانت تقوم سابقاً بتقديم آلياتها الثقيلة للجمعيات الفلاحية (بلدوزر) لشق الطرق النارية إلا أن عدم توافر مادة المازوت حال دون ذلك.

أما بالنسبة للطريق الرئيسي فهو وارد في خطة المديرية لهذا العام وسيتم إجراء صيانة له.