بلجيكا تطلق عملية لاستهداف عصابات الجريمة المنظّمة

أطلقت الشرطة البلجيكية اليوم حملة واسعة ضد الجريمة المنظمة، ونفذت المئات من المداهمات وعمليات التفتيش على نطاق غير مسبوق في البلاد.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مكتب المدعي الفيدرالي قوله اليوم: إن أكثر من 1200 ضابط شرطة ينفذون حالياً وعلى نحو متزامن نحو 200 عملية بحث ومداهمة في جميع أنحاء بلجيكا، إذ يتم التركيز الأكبر على مدينة أنتويرب لاستهداف تجار المخدرات وشبكة إجرامية ذات صلات دولية.

ومع وصول الآلاف من حاويات السفن يومياً إلى أنتويرب باتت المدينة أحد الموانئ الأوروبية الرئيسة التي يمر من خلالها الكوكايين إلى أوروبا، وتشهد تصاعداً في أعمال العنف والاتجار بالبشر.

وقامت السلطات في بلجيكا وثلاث دول أخرى بتفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات كانت تشحن كوكايين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى أوروبا الغربية العام الماضي.

«سانا»