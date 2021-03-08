الثقافة تحدد موعد الاشتراك ببرامج «الحاضنة الموسيقية »

دمشق- تشرين:

حددت وزارة الثقافة الأحد القادم موعداً لبدء استقبال طلبات الاشتراك في المرحلة الأولى لبرنامجين من برامج مشروع الحاضنة الموسيقية، وهما: «تشكيل.. موسيقي»، و «إنعاش.. موسيقي»، من خلال تحميل استمارة الاشتراك في الحاضنة عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على «فيسبوك»، وتُسلّم استمارة الاشتراك بعد إدخال البيانات إلى ديوان الوزارة الكائن في دمشق – المالكي حتى تاريخ أقصاه يوم الخميس 25/3/2021.

يُذكر أن مشروع «الحاضنة الموسيقية» الذي أطلقته وزارة الثقافة موجّه إلى الموسيقيين السوريين على اختلاف شرائحهم بغية تشكيل مجموعات موسيقية صغيرة مختلفة الأشكال، ودعم فرق أخرى متوقفة عن العمل، لتمكينها من التحوّل إلى فرق موسيقية دائمة وذات هوية مميّزة ترفد الحركة الموسيقية السورية.

من الجدير ذكره أن مشروع الحاضنة الموسيقية يديره فنياً الموسيقي شربل أصفهان.